Ученые рассказали о расширении Вселенной

Открытие сделали с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» Ученые Чикагского университета, используя данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», получили новое значение постоянной Хаббла, которое может существенно снизить «напряжение Хаббла» – загадку космологии.
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