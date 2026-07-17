БлокнотРУ Молодая жена по имени Диана видела суженого только два раза, но готова связать с отбывающим пожизненный срок свою жизнь.
«Кака така любовь?»: убивший детей и учителей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Маразм нашей системы ФСИН, который породит новых массовых убийц-мусульман и не только ??? Как такое возможно-получивший пожизненное, имеет право на заключение брака ??????? А на трах с женой он тоже имеет право ???? А дети от такого брака не унаследуют гены отца-убийцы ??? ИСПРАВИТ ЛИ ГОСДУРА ОШИБКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО СРОКА ???
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1 м.
Александр Попов
РАССТРЕЛ НЕЛЬЗЯ, но ОТ ПОСАДКИ НА КОЛ мы бумаг не подписывали. Китай РАССТРЕЛИВАЕТ на стадионах и НИ ЧЕГО.😡😡😡
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
В Китае-как раз ЧЕГО-прет в своем развитие семимильными шагами-ПОТОМУ, ЧТО РАСТРЕЛИВАПЕТ НА СТАДИОННАХ, А НЕ ПОВЫШАЕТ КАЗНОКРАДОВ В ДОЛЖНОЛСТЯХ ( О КОМ ЭТО Я) ???
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4 н.
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