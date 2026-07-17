«Кака така любовь?»: убивший детей и учителей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

ВМ Владимир Моргунов Маразм нашей системы ФСИН, который породит новых массовых убийц-мусульман и не только ??? Как такое возможно-получивший пожизненное, имеет право на заключение брака ??????? А на трах с женой он тоже имеет право ???? А дети от такого брака не унаследуют гены отца-убийцы ??? ИСПРАВИТ ЛИ ГОСДУРА ОШИБКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО СРОКА ???

Александр Попов РАССТРЕЛ НЕЛЬЗЯ, но ОТ ПОСАДКИ НА КОЛ мы бумаг не подписывали. Китай РАССТРЕЛИВАЕТ на стадионах и НИ ЧЕГО.😡😡😡