Как снимали фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Хоть новогодние праздники уже и прошли, но это вовсе не значит, что про новогодние фильмы стоит вспоминать только в конце декабря и начале января, тем более, если эти фильмы горячо любимы нашими зрителями.
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