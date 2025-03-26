Врач Сережина: через поцелуи передаются герпетические инфекции

Через поцелуи передаются многие вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным и контактным путями. Например, герпетические инфекции: вирус простого герпеса, цитомегаловирус и инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии