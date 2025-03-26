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Врач Сережина: через поцелуи передаются герпетические инфекции

Врач Сережина: через поцелуи передаются герпетические инфекции

Через поцелуи передаются многие вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным и контактным путями. Например, герпетические инфекции: вирус простого герпеса, цитомегаловирус и инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра.

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