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Царьград

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Владимир Зеленский в Варшаве: исторический прорыв в отношениях с Польшей

Владимир Зеленский в Варшаве: исторический прорыв в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву для переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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