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Проткнула баллончик у газового котла: в Татарстане мать судят за тяжелые ожоги пятилетнего сына

Проткнула баллончик у газового котла: в Татарстане мать судят за тяжелые ожоги пятилетнего сына

КАЗАНЬ, 21 июля, ФедералПресс. В Республике Татарстан перед судом предстанет 37-летняя жительница Верхнеуслонского района, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему пятилетнему сыну, сообщили в региональном СУ СКР.

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