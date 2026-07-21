Проткнула баллончик у газового котла: в Татарстане мать судят за тяжелые ожоги пятилетнего сына

КАЗАНЬ, 21 июля, ФедералПресс. В Республике Татарстан перед судом предстанет 37-летняя жительница Верхнеуслонского района, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему пятилетнему сыну, сообщили в региональном СУ СКР.
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