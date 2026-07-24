Налоговые риски бизнеса: когда доначисление превращается в уголовное дело

Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с вниманием налоговой. Для одних это заканчивается уточнённой декларацией и небольшой доплатой, для других — выездной проверкой, актом на несколько миллионов и вызовом на допрос.
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