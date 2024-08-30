Утрата судоремонтных компетенций: ВМС США передают обслуживание кораблей иностранным верфям

Военно-морским силам США с каждым годом становится всё сложнее поддерживать флот в боеготовности. Нарастает утрата американскими верфями судоремонтных компетенций, что приводит к длительным задержкам и возрастанию стоимости работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)