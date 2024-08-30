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Утрата судоремонтных компетенций: ВМС США передают обслуживание кораблей иностранным верфям

Утрата судоремонтных компетенций: ВМС США передают обслуживание кораблей иностранным верфям

Военно-морским силам США с каждым годом становится всё сложнее поддерживать флот в боеготовности. Нарастает утрата американскими верфями судоремонтных компетенций, что приводит к длительным задержкам и возрастанию стоимости работ.

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