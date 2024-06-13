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Крымское информационное агентство

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  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Эту толстожопую хачандру выслать к пашиняну. Мразь уселась в России и хрен выгонишь.Приезжая москвичк...
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    Да за это расстрел нужен.Передавая данные,сколько ребят она убила.Крымская прокурат...

Сотни предприятий Крыма начали стрижку овец

Сотни предприятий Крыма начали стрижку овец

Крым занимает одно из ведущих мест в ЮФО по разведению мелкого рогатого скота. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства РК Алексей Каменцев, Фото: Гала АмарандоВ республике около 100 предприятий занимаются разведением овец, и сейчас в разгаре сезон стрижки.

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