Сотни предприятий Крыма начали стрижку овец

Крым занимает одно из ведущих мест в ЮФО по разведению мелкого рогатого скота. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства РК Алексей Каменцев, Фото: Гала АмарандоВ республике около 100 предприятий занимаются разведением овец, и сейчас в разгаре сезон стрижки.