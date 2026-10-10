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Кэррик о свисте фанатов «МЮ» после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Это неприятно и больно – мне небезразличен этот клуб. Понимаю их разочарование, нам нужно начать побеждать»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о ничьей с « Тоттенхэмом » (1:1) в 6-м туре АПЛ .

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