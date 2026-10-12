Атаки дронов на дата-центры «Яндекса»: какие ритейлеры столкнулись со сбоями

«Яндекс Маркет» остановил сортировочные центры и не будет штрафовать продавцов за опоздания заказов 11 октября, а «Додо Пицца» не принимала заказы из-за аварии у облачного провайдера.
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