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Моллы

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Атаки дронов на дата-центры «Яндекса»: какие ритейлеры столкнулись со сбоями

Атаки дронов на дата-центры «Яндекса»: какие ритейлеры столкнулись со сбоями

«Яндекс Маркет» остановил сортировочные центры и не будет штрафовать продавцов за опоздания заказов 11 октября, а «Додо Пицца» не принимала заказы из-за аварии у облачного провайдера.

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