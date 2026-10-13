Битва поколений: Любовь Успенская и Kiliana схлестнутся в музыкальном поединке

МУЗ ТВ В субботу, 17 октября, на телеканале МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск пятого сезона шоу "Битва поколений: Новый вызов", в котором на одной сцене встретятся Любовь Успенская и молодая артистка Kiliana.