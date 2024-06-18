Стала известна программа этнофестиваля «Солнцестояние» в Омской области. ➖20 июня, с 10:00 до 23:00, гостей ждет открытие ярмарки «Шедевры народных промыслов» и Купальская ночь.
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Стала известна программа этнофестиваля «Солнцестояние» в Омской области. ➖20 июня, с 10:00 до 23:00, гостей ждет открытие ярмарки «Шедевры народных промыслов» и Купальская ночь.