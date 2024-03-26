🧅 В Раздольненском районе фермеры начали сеять лук Итальянский сорт «Соня», у него специфический аромат и острый вкус.
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🧅 В Раздольненском районе фермеры начали сеять лук Итальянский сорт «Соня», у него специфический аромат и острый вкус.