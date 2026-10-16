Суд арестовал на два месяца жителя Похвистнево, подозреваемого в подготовке к сбыту более 8 граммов наркотиков, которые были обнаружены в его организме.
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