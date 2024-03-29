СК заявил о связи исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

У следствия, в частности, есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины для подготовки преступления Следствие доказало связь устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами.