СК заявил о связи исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

У следствия, в частности, есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины для подготовки преступления Следствие доказало связь устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии