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Царьград

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Бесплатное образование: инициатива Сергея Миронова для стратегических профессий

Бесплатное образование: инициатива Сергея Миронова для стратегических профессий

Фракция "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым предложила правительству России сделать бесплатным обучение в вузах и колледжах по дефицитным стратегическим специальностям, поддержав важные для экономики направления.

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