Семак о ближайшем матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»

Сложно играть с командой, хорошо играющей дома Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что команду ожидает сложный матч против «Оренбурга» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.
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