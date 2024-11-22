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Петербургский дневник

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Семак о ближайшем матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»

Сложно играть с командой, хорошо играющей дома Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что команду ожидает сложный матч против «Оренбурга» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.

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