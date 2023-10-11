Концерт оркестра Мариинки в Турции закончился 15-минутными овациями

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра совместно с Президентским Симфоническим оркестром Анкары под управлением Валерия Гергиева на сцене Концертного зала CSO Ada Ankara в столице Турции завершился пятнадцатиминутными овациями, передает Мариинский театр.
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