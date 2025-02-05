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Сын Анджелины Джоли показал свое изуродованное лицо

Сын Анджелины Джоли показал свое изуродованное лицо

Пакс Тьен не желает учиться на своих ошибках. Первая авария ничему не научила сына Анджелины Джоли LEGION-MEDIAПакс Тьен, младший из приемных сыновей Анджелины Джоли, пополнил «коллекцию» своих шрамов, полученных им по собственной вине.

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