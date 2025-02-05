Сын Анджелины Джоли показал свое изуродованное лицо

Пакс Тьен не желает учиться на своих ошибках. Первая авария ничему не научила сына Анджелины Джоли LEGION-MEDIAПакс Тьен, младший из приемных сыновей Анджелины Джоли, пополнил «коллекцию» своих шрамов, полученных им по собственной вине.
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