Журналист из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш проинформировал о том, что глава государства Джозеф Байден зря тратит налоговые отчисления граждан на снабжение киевского режима, ведь он уже потерпел крах в противостоянии с Российской Федерацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии