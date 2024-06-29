Журналист из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш проинформировал о том, что глава государства Джозеф Байден зря тратит налоговые отчисления граждан на снабжение киевского режима, ведь он уже потерпел крах в противостоянии с Российской Федерацией.