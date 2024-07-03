Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 307 подписчиков

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  • Александр Иноземцев
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НАШЕМУ САЙТУ СЕГОДНЯ 13 ЛЕТ!

НАШЕМУ САЙТУ СЕГОДНЯ 13 ЛЕТ!

С днём рождения "Неспешный разговор"! 4 июля 2011 года, взял свой  старт наш сайт "Неспешный разговор" Вот уже и 13 лет прошло.

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Комментарии
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ТА
Тамара Аристархова
ПОЗДРАВЛЯЮ  ВСЕХ  СОТРУДНИКОВ!!!   СПАСИБО ВАМ  ЗА  ПРЕКРАСНУЮ/ ИНТЕРЕСНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ!!!  ЖЕЛАЮ ВСЕМ  ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКИХ  УСПЕХОВ‼️👍😀🌷🌻🌹💕
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2 час.
Вера Голубь
Всех причастных с Праздником- и создателей, и потребителей! Желаю дальнейшего развития и процветания! А мы , читатели, будем вместе с вами! 💫💫💫🌹🌺🌹🌺🌹🎉🎊
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2 час.
валерия
Замечательный сайт,  хорошая работа! С праздником! Удач и процветания!
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1 час.

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