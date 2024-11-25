Почему медики называют перловую кашу "спасительницей здоровья"

Учёные рассказали о полезных свойствах незаслуженно забытой населением перловой крупы.Недорогая перловая крупа, незаслуженно забытая многими жителями постсоветского пространства, является очень ценным источник питательных веществ и микроэлементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии