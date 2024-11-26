Нарышкин: Украина – несостоявшееся государство, этим же путем идет Молдавия

Украина – несостоявшееся государство, которое не может поддержать собственную политическую и экономическую жизнеспособность, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ.
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