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Товарищеский матч. Чили разгромила Панаму – 6:1, Герра сделал хет-трик

В составе чилийцев хет-триком отметился форвард Николас Герра, выступающий за «Универсидад де Чили». Товарищеский матч Чили – Панама 6:1 (4:1, 2:0) Дата проведения 9 февраля, 02:30, «Эстадио Насьональ» Онлайн матча Голы: 1:0 – 2 Герра, 2:0 – 5 Урибе, 3:0 – 25 Герра, 3:1 – 30, пенальти Уотермэн, 4:1 – 42 Герра, 5:1 – 53 Сепеда, 6:1 – 82 Пино.

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