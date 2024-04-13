Microsoft предупреждает, что начинает тестировать рекламу в меню «Пуск» Windows 11

Компания Microsoft рассказала, что начинает тестировать рекламу в меню «Пуск» Windows 11. Пока что обычные пользователи могут не переживать, так как даже это тестирование будет касаться лишь некоторых участников программы Windows Insider Program.
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