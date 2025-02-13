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Ефременкова наносит Мондезиру ответный удар: «Он меня не бил? Все фото — монтаж? Слушать невозможно!»

Ефременкова наносит Мондезиру ответный удар: «Он меня не бил? Все фото — монтаж? Слушать невозможно!»

Юлия Ефременкова была готова к тому, что Мондезир начнет говорить о ней неприятные вещи. Но звезда «ДОМа-2» все-таки не смогла проигнорировать заявления бывшего возлюбленного.

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