Сирийская армия отбила наступление террористов у Хамы

Сирийская армия успешно укрепила позиции к северу от Хамы, предотвращая прорыв террористов. По данным министерства обороны Сирии, силы вооружённых сил установили контроль над ключевыми районами, включая Калаат аль-Мадик и Маардас.
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