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РИА: Ирак рассматривает возможность совместного создания с Россией исследовательских реакторов

РИА: Ирак рассматривает возможность совместного создания с Россией исследовательских реакторов

Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области неэнергетического и мирного применения ядерных технологий, сообщил РИА Новости советник по экономическим вопросам посольства России в Ираке Илья Лобов.

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