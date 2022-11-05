РИА: Ирак рассматривает возможность совместного создания с Россией исследовательских реакторов

Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области неэнергетического и мирного применения ядерных технологий, сообщил РИА Новости советник по экономическим вопросам посольства России в Ираке Илья Лобов.
Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области неэнергетического и мирного применения ядерных технологий, сообщил РИА Новости советник по экономическим вопросам посольства России в Ираке Илья Лобов.
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