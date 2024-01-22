Руководитель Окружного Дома ремесел поделилась с журналистами успехами прошлого года

Расширение Природно-этнографического комплекса в посёлке Горнокнязевск, создание резиденции для ремесленников округа, рекордные цифры посещаемости творческих ямальских мастер-классов на выставке "Россия".
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