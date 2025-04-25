В Якутии бывший руководитель управляющей компании и её сообщники предстанут перед судом за присвоение свыше 22 млн рублей

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении трёх местных жительниц, обвиняемых в присвоении более 22 миллионов рублей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.