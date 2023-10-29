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Пронедра

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Eni отчиталась о снижении чистой прибыли в 3 раза

Eni отчиталась о снижении чистой прибыли в 3 раза

Eni отчиталась о снижении чистой прибыли в 3 раза Наталья МарковаEni, итальянская энергетическая компания, опубликовала свою финансовую отчетность за III квартал.

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