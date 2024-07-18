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Царьград

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Аналитик спрогнозировал, как в октябре изменятся цены на авто

Аналитик спрогнозировал, как в октябре изменятся цены на авто

По словам Шапарина, с начала октября в России подорожают как импортные, так и русские автоМинпромторг запланировал на 1 октября повышение ставок утилизационного сбора, который в течение 6 лет ежегодно будет индексироваться на 10–20%.

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