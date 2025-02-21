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Россия предлагает США пересмотреть резолюцию ООН, фокус на корни конфликта

Россия предлагает США пересмотреть резолюцию ООН, фокус на корни конфликта

Россия предложила изменить проект резолюции ООН по Украине, добавив пункт о корнях конфликта. США впервые отказались быть соавторами антироссийской резолюции.

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