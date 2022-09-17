Беспрецедентное количество наград завоевали студенты Приморья на чемпионатах профмастерств

Беспрецедентное количество наград завоевали студенты Приморья на чемпионатах профмастерств

Студенты приморских колледжей успешно выступили сразу на двух чемпионатах профессионального мастерства — десятом Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" и Евразийском чемпионате рабочих профессий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх