Антимракобес: н...
ГлавнаяБлогО сайтеАвиацияАстрономияАнтропологияБиологияВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Владимир
    Риск снижается, но все равно в итоге приводит к 100 % смертности.Инфаркт миокарда ...

«Пил, курил, болел»: МРТ расскажет о влиянии вредных привычек на уязвимые сети мозга

«Пил, курил, болел»: МРТ расскажет о влиянии вредных привычек на уязвимые сети мозга

Международная группа исследователей, внимательно изучив более 40 тысяч участников Британского биобанка, выявила, какие именно модифицируемые факторы риска способны оказать наибольшее влияние на генетические факторы риска таких патологических процессов, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, сердечно-сосудистая смертность, шизофрения и другие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх