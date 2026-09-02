Как связать пирог

В последнее время вязание набирает все большую и большую популярность. Теперь вяжут не только бабушки, но и модные девушки.
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