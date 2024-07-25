7,7 миллиона рублей лишились трое нижегородцев за сутки

Жертвами мошенников стали трое жителей Автозаводского района. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Нижнему Новгороду, мошенники звонили им в мессенджере, представлялись сотрудниками банка и уверяли: по их счетам проходят некие сомнительные операции.