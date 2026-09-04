Stuart Fails To Save The Universe: Melissa Rauch Reveals The Story Behind Episode 7's Alternate Bernadette — And Talks Possible Season 2 Return

Melissa Rauch talks to TVLine about Episode 7's alternate Bernadette and a possible Season 2 return to the Big Bang Theory spin-off.
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