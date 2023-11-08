В США заявили о желании прекратить российский проект «Арктик СПГ – 2»

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт 8 ноября сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ).
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