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Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Зубрицкому

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому.

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