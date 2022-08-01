Минздрав Забайкалья рассказал о самочувствии отравившихся в лагере детей

В Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу госпитализировали 34 ребенка, находившихся на отдыхе в детском загородном лагере «Республика Дружных» с установленным диагнозом – острый инфекционный гастроэнтерит средней степени тяжести.
В Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу госпитализировали 34 ребенка, находившихся на отдыхе в детском загородном лагере «Республика Дружных» с установленным диагнозом – острый инфекционный гастроэнтерит средней степени тяжести.
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