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Минздрав Забайкалья рассказал о самочувствии отравившихся в лагере детей

Минздрав Забайкалья рассказал о самочувствии отравившихся в лагере детей

В Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу госпитализировали 34 ребенка, находившихся на отдыхе в детском загородном лагере «Республика Дружных»  с установленным диагнозом – острый инфекционный гастроэнтерит средней степени тяжести.

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