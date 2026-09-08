Lancet: пассивное курение в 2023 году стало причиной смерти 1,6 млн человек

Пассивное курение в 2023 году стало причиной преждевременной смерти 1,6 млн человек. Всего же его воздействию подверглись 2,7 млрд человек.
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