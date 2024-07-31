Военкор Рожин: ВСУ с помощью дрона сбили российский вертолет Ми-8 под Донецком

Военкор Борис Рожин проинформировал о том, что вертолёт Вооружённых сил Российской Федерации Ми-8, который применялся в рамках спецоперации, оказался сбит боевиками ВС киевского режима неподалёку от столицы ДНР.
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