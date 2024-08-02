Директор смоленского завода стройматериалов скрыл от налоговой службы почти 8 миллионов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное против руководителя смоленского предприятия Директор компании, производящей строительные материалы в Смоленске, подозревается в сокрытии средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов - речь идёт о сумме свыше 7,7 млн руб.