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18 февраля отмечается народный праздник Агафья-коровница: запреты и приметы дня

18 февраля отмечается народный праздник Агафья-коровница: запреты и приметы дня

18 февраля отмечается народный праздник Агафья-коровница: запреты и приметы дня Анна ФедороваВ народном календаре дата 18 февраля посвящена празднованию дня Агафьи-коровницы.

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