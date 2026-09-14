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Памятник императору Александру III в Курсе открывал лично Николай II

Памятник императору Александру III в Курсе открывал лично Николай II

14 сентября (1 сентября – по старому стилю) 1902 года стало знаменательной датой в истории Курска. В Дворянском собрании открывали памятник Александру III.

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