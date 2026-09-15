В Великом Новгороде дали 12 лет за кибербуллинг школьницы из Уфы

В Великом Новгороде суд впервые вынес реальный срок за кибербуллинг. Двадцатиоднолетний Михаил Шалимов полгода травил через интернет школьницу Диану Кильдиярову из Уфы и в итоге получил двенадцать лет колонии строгого режима.
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