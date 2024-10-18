Эксперт Бастрыкин предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Мошенники нашли новый способ обмана, обходящий двухфакторную аутентификацию. Согласно словам руководителя отдела информационной безопасности PGR Agency Юрия Бастрыкина, гражданам поступают поддельные заявки на удаление аккаунта в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии