Magyar Nemzet: Орбан заявил об огромной цене поддержки Украины для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.