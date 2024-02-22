Magyar Nemzet: Орбан заявил об огромной цене поддержки Украины для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.
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